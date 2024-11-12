Мураками с оркестром

Казанский камерный оркестр «La Primavera»

© PR-служба группы Мураками

Дирижер – Рустем Абязов

24 ноября, 18:00 – концертный зал «Москва» - 12+

Грациозность и масштабность классических инструментов вкупе с рок мотивами – этой осенью группа «Мураками» готова показать свой симфорок! В этот знаковый для себя год команда представит особенную программу – впервые песни «Мураками» прозвучат в сопровождении казанского камерного оркестра «La Primavera» под управлением дирижера Рустема Абязова. Большая премьера шоу состоится 24 ноября в концертном зале «Москва».

Диляра Вагапова, солистка группы «Мураками»:

- Для нас концерт с оркестром – это не новый этап, а переход во взрослую жизнь. Группе «Мураками» - 20 лет, мы открыли новую главу третьего десятилетия, и мы ответственны за каждое слово и за каждую ноту. Новые песни, новые аранжировки – уже работаем с партитурами и готовимся к репетициям с оркестром. И, безусловно концерт такого масштаба – очень увлекательное и эмоциональное событие, ведь за нашими спинами теперь десятки музыкальных классических инструментов и команда, которой мы полностью доверяем. Думаю, что для наших поклонников, как и для нас, этот концерт станет событием, которое откроет группу «Мураками» заново.

Группа «Мураками» постоянно совершенствует свое звучание, не боится экспериментов и импровизаций. В данный момент музыканты находятся в большом туре по России, а ко дню рождения в 2024 году выпустили альбом «ХХ лет. The Best», представили нового гитариста, презентовали летний сингл «Гулять» и готовят к выпуску еще несколько релизов. И теперь к этому списку добавился концерт с оркестром, который станет финальной точкой юбилейного тура 2024 года.

Раиль Латыпов, гитарист группы «Мураками»:

С первого взгляда кажется, что оркестр и рок-музыка – это несовместимые вещи. Это сейчас мы привыкли к такому формату, но я представляю, какой культурный шок вызвал рок-концерт Deep Purple с симфоническим оркестром в 1968 году, тем самым создав жанр «симфорок». И для «Мураками» — это большой шаг и событие, трепет, волнение и предвкушение. И самое главное то, как удивительно, когда ты в своей музыке начинаешь слышать звуки классических инструментов. В этот момент все, что ты делал столько лет, становится еще более важным и дорогим для тебя.

От хитов до нового материала, от привычного электрического звучания до масштабного оркестрового, от радости и восторга до удивительных открытий – не пропусти концерт-событие – группа «Мураками» с оркестром 24 ноября в концертном зале «Москва»!

Билеты в продаже на uconcerts.ru и у билетных операторов.

О группе «Мураками»:

«Мураками» - российская рок-группа из Казани, образованная осенью 2004 года. Такие хиты, как «0 км» и «Бред» принесли коллективу широкую известность и стали новой классикой русского рока. На их счету более 20 выпущенных клипов и лирик-видео, 12 полноформатных альбомов, гастроли по всей России и не только, и, конечно, выступления на главных фестивалях страны. В постоянном составе группы – Диляра Вагапова (вокал), Раиль Латыпов (гитара), Ильдар Субаев (бас-гитара), Тарас Андреев (барабаны), Рустам Чумарин (гитара).

Билеты от 1800 до 8000 рублей.