Центр Москвы освободили от 241 незаконной постройки за 10 месяцев

Свыше 13,7 квадратных метра незаконных строений снесли в центральном округе Москвы с января по октябрь 2024 года. Об этом рассказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

© Вечерняя Москва

Сотрудники контрольного ведомства активно следят за использованием земель в столице, а также продолжают работу по поиску и устранению самостроев, чтобы городская среда становилась максимально комфортной и безопасной для жителей. Не менее важным является аспект сохранения исторического и архитектурного стиля Москвы. Особое внимание уделяется законности возведения и перестройки зданий.

— Всего с начала года в ЦАО инспекторы выявили 2180 земельно-имущественных нарушений, в том числе 669 самостроев. Большая часть из них приходится на капитальные строения — 379, на самовольные некапитальные сооружения — 290 фактов нарушений. Проведены работы и уже демонтировано 241 незаконное строение, их них более 60 процентов самостроев добровольно устранены их владельцами, — отметил Иван Бобров.

Руководитель Госинспекции рассказал, что достичь таких результатов удалось благодаря информационно-консультационной работе с представителями бизнеса. И добавил, что повышение уровня правовой грамотности и создание цельного понимания обязательных требований при использовании земель дает возможность сработать на предупреждение нарушений и способствует сохранению порядка в имущественно-земельной сфере.

Для соответствующего контроля на постоянной основе для пользователей и собственников объектов недвижимости профильные специалисты проводят бесплатные тематические вебинары, где подробно и понятно объясняют, почему и как необходимо возводить здания по закону и оформлять земельно-правовые отношения, а также какие последствия таит в себе самострой. Анонсы мероприятий публикуются в новостной ленте ведомства на портале mos.ru. Присоединиться и принять участие в них может любой желающий.