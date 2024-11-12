В Москве снесли один из старейших долгостроев

В Москве демонтировали один из старейших долгостроев — лабораторный корпус НИИ ревматологии РАМН на Каширском шоссе в районе Москворечье-Сабурово, сообщил глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Лабораторный корпус начали строить в 1970-е годы, затем в 2000 году работы приостановили на стадии монтажа каркаса здания. При этом в июле 2023 года у объекта появился новый собственник, однако здание не было достроено.

«Город прорабатывал различные варианты использования долгостроя и дальнейшего развития территории. В итоге было принято решение о сносе здания из-за неудовлетворительного технического состояния конструкций», — цитирует Овчинского пресс-служба.

В сентябре сообщалось, что почти 30 тыс. москвичей получили жильё по реновации в ЮВАО.