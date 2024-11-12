Московский ЗАГС назвал самую красивую дату для заключения брака в 2025 году

Наибольшее количество заявлений на регистрацию брака подано в Москве на 25 мая 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"Мы активно принимаем заявления на следующий год. Так, уже около 10 тыс. пар запланировали регистрацию брака в 2025 году. Наибольшее количество заявлений на следующий год подано на красивую дату - воскресенье 25.05.2025. Уже около 500 пар планируют пожениться в этот выходной день. В связи с большим спросом мы приняли решение открыть в этот день дворцы бракосочетания. Пожениться в красивую дату можно будет и на выездных площадках проекта Мэра Москвы "Новые адреса счастья", на них подача заявлений на 2025 год откроется с 19 ноября", - приводятся в сообщении слова начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время заявление на 2025 год можно подать во Дворцы бракосочетания №1, №3, №4, №5, Зеленоградский, Кутузовский, Шипиловский и Южное Бутово. Прием заявлений на 2025 год на площадки для выездной регистрации брака проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" будет открыт 19 ноября.

Кроме того, популярными датами для регистрации брака в следующем году называются 25 января - в это день планируют заключить брак 393 пары, 384 заявления принято на 25 июля. Еще свыше 224 пар хотят пожениться 25 апреля, 15 мая - более 197, а 5 мая - порядка 180.