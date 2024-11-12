Кинопарк «Москино» покажет сказки из песка

Посмотреть «Аладдина» в песочном исполнении, побывать в таверне «Три пескаря», узнать секреты изготовления кинотарелки, побывать на экскурсиях, научиться петь и танцевать — кинопарк «Москино» подготовил программу на 16 и 17 ноября.

В кинопарке «Москино» построена копия театра, спроектированного им в усадьбе Архангельское. При создании декораций сохранены пропорции сцены, зрительного зала, а также дизайн интерьера памятника архитектуры начала XIX века.

В субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00 в строении пройдут сказочные песочные шоу художницы Марины Сагулиной. На глазах у зрителей она создаст узнаваемые пейзажи и портреты персонажей песком. В песочном исполнении зрители увидят сказки «Аладдин», «Король-лев» и «Маленький принц».

Помимо песочного шоу, в субботу в «Театре Гонзаги» выступят музыкальные коллективы. Они исполнят знакомые с детства мелодии. А в воскресенье здесь пройдет спектакль «Деревня» по мотивам одноименной повести Дмитрия Григоровича. Начало в 13:00.

В ставших уже популярными декорациях кинопарка «Москино» состоятся очередные съемки эпизодов по мотивам знаменитых советских фильмов. Так, декорация «Питерский бар» превратится в таверну «Три пескаря» из «Приключений Буратино». А домик на площадке «Уездный город» станет советской коммунальной квартирой из 1950-х, как в фильме «Покровские ворота».

Возле построенной копии станции метро «Кропоткинская» в декорациях «Москва 1940-х годов» можно будет примерить наряды советских граждан середины ХХ века и сделать памятную фотосессию со специальной ретушью в старомодном стиле. В оба выходных дня с 10:00 до 18:00 атмосферу послевоенной Москвы подчеркнет уличный музыкальный ансамбль.

В парке сказок для юных посетителей подготовлена увлекательная анимационная кинематографическая программа. С 10:00 до 18:00 дети вместе с родителями смогут поиграть в игру на внимательность «Киномарафон», пройти по специальной карте в игре «По следам лешего», повторить позы из известных сериалов в игре «Сериальные танцы» и побегать под парашютом в игре «Кинолавина».