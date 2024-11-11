Лебедей с Патриарших прудов забрали на зимовку в Московский зоопарк

Двух лебедей, обитающих на Патриарших прудах, перевезли в Московский зоопарк на зимовку по просьбе местных жителей. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу зоосада.

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— По просьбе обеспокоенных жителей Патриарших прудов Московский зоопарк забирает из их пруда прекрасных лебедей, чтобы перевести птиц на городскую территорию для зимовки. Впереди у наших белоснежных друзей 30 дней карантина. Лебеди будут находиться под тщательным наблюдением специалистов. После окончания карантина в зимний период они будут жить в комфортных и безопасных условиях, — передает агентство «Москва» сообщение зоопарка.

В пресс-службе отметили, что весной лебеди вернутся на свое привычное место, и поблагодарили неравнодушных жителей Патриарших прудов, проявивших настойчивость в заботе о благополучии лебедей.

7 ноября в пресс-службе Парка Горького сообщили, что лебеди Одетта и Зигфрид, обитающие в Голицынском пруду, переселились в теплый домик, где они проведут зиму. Он хорошо приспособлен для комфортного проживания птиц и оборудован обогревателями, термометром, вентиляцией и автоматическом освещением.