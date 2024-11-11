Проектирование МЦД-5 через центр Москвы приостановили

Проектирование "Ярославско-Павелецкого" Московского центрального диаметра (МЦД-5), для запуска которого планировалось построить тоннели и ряд станций под землей в центре столицы, приостановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Москомархитектуры.

"Проектирование МЦД-5 приостановлено", - сказал собеседник агентства.

Согласно сайту проекта МЦД, протяженность пятого маршрута должна составить 89 км. Новый диаметр должен охватить 39 станций, одиннадцать из которых - с пересадками на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.

Тоннели в центре Москвы

17 августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для запуска МЦД-5 в центре столице необходимо построить два тоннеля, диаметр каждого из которых составит 10 м. В своем докладе президенту РФ Владимиру Путину он отметил, что для реализации проекта надо будет пройти под центром города 12 км и соединить Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги (МЖД). Так, между Ярославским и Павелецким вокзалами планировалось построить пять подземных станций в центре города.

Будучи заммэра Москвы, Андрей Бочкарев уточнял ТАСС, что проектировщики обсуждали более 17 вариантов для прокладки соединительной линии между Ярославским и Павелецким направлениями МЖД в составе МЦД-5. Позже Собянин подтвердил, что при необходимости для нового диаметра в столице могут построить 20-километровый подземный тоннель.

При этом в официальном Telegram-канале директора НИИ "Мостранспроект" Владимира Титова сообщалось, что "Ярославско-Павелецкий" МЦД-5 планируется соединить пересадками с несколькими станциями столичного метрополитена. Согласно опубликованной перспективной карте метро, диаметр может иметь пересадки на следующие станции метро и МЦК: "Ростокино", "Рижская", "Комсомольская", "Китай-город", "Павелецкая", "Верхние котлы", "Нагатинская", "Варшавская", "Котляково", "Бирюлево".

Сложность проектирования

Мэр также допускал, что маршрут "Ярославско-Павелецкого" МЦД-5 могут утвердить осенью 2023 года. По его словам, запуск МЦД-5 был запланирован на 2025 год. Затем начальник Московской железной дороги Валерий Танаев уточнил, что открытие движения по пятому диаметру перенесено на 2026 год.

Позже на пресс-конференции в ТАСС Максим Ликсутов в статусе и. о. заммэра столицы по вопросам транспорта заверил, что основные параметры проекта пятого "Ярославско-Павелецкого" МЦД планировалось представить до конца прошлого года. Он отмечал, что "нет другого способа доехать" от Павелецкого направления до Ярославского направления, и диаметр будет проходить через Рижский вокзал. Ликсутов подчеркивал, что "тоннель должен не просто пройти под землей, а должен быть интегрирован со станциями метро - от Павелецкого вокзала до Комсомольской площади".

Московские диаметры

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Третий диаметр от Зеленограда до Раменского был запущен 17 августа 2023 года, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного - 9 сентября. Из пяти запланированных диаметров осталось запустить МЦД-5 - от Пушкина до Домодедова.

По словам Собянина, каждый день поезда МЦД-5 будут перевозить около 1 млн человек в день.