В Москве сообщили о запланированных расходах города на 2025 год

Объем расходов столицы в проекте бюджета на 2025 год запланирован в размере 5,6 трлн рублей. Об этом сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, расходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы в объеме 4,8 трлн рублей.

"Расходы на 2025 год запланированы в объеме 5,6 трлн рублей, 5,8 трлн рублей на 2026 год и 5,9 трлн на 2027 год. Половина расходной части бюджета имеет социальную направленность. В 2025 году это 2,8 трлн рублей, а если добавить еще и средства обязательного медицинского страхования, то это будет 3,3 трлн рублей. Общий рост расходов социальной направленности составляет 14% к уровню прошлого года", - сказала Зяббарова.

По ее словам, мэром Москвы Сергеем Собяниным определены стратегические цели развития столицы, в числе которых: доступное и качественное образование и здравоохранение, другие услуги жителям, комфортная и безопасная городская среда.