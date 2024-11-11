Собянин: в Москве разработали модели органов и тканей для обучения врачей

Столичные ученые придумали десять уникальных медицинских фантомов. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Достоверные модели органов и тканей человека уже используются для обучения студентов и настройки оборудования. Среди разработок: фантом плода для УЗИ, который помогает обнаружить патологии на ранней стадии беременности, и первый в РФ фантом пояснично-крестцового отдела. Он поможет врачам отрабатывать инъекции под ультразвуковым контролем.

Мелкосерийное производство изделий налажено в московском Центре диагностики и телемедицины. Отечественные модели дешевле, функциональнее и прочнее зарубежных, заключил мэр в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал про центр искусственного интеллекта в столице. По его словам, он активно исследует потребности всех участников строительного процесса и местных жителей, а также разрабатывает инновационные решения для решения различных задач.

К столичной ИИ-платформе «МосМедИИ» подключились уже 20 российских регионов. По словам мэра столицы, благодаря искусственному интеллекту врачи смогли проводить дистанционный анализ лучевых исследований.