В Москве капитально отремонтируют 7 домов с балюстрадами

В Москве планируют капитально отремонтировать семь домов с балюстрадами в 2024 году.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, работы прошли в доме на Садовнической улице. Там обновили фасад, крышу и подвал, заменили все инженерные системы.

Ещё один объект — дом на улице Якиманка. Также проведён ремонт фасада в здании на Малой Бронной.

Ранее «Радио 1» сообщало, что 7 млн квадратных метров жилья построят в Москве за три года.