Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников столичного МВД с профессиональным праздником.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Вы — настоящие профессионалы, отстаивающие закон и справедливость. Люди мужества и отваги, ведущие борьбу с преступностью», — говорится в поздравлении.

Собянин поблагодарил сотрудников МВД за выполнение долга, а также за вклад в развитие города.

В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил благодарность региональным органам внутренних дел за эффективное противодействие коррупции, терроризму и экстремизму, а также за защиту прав и свобод граждан, передаёт URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

«Желаю здоровья, стойкости, новых успехов во всех делах на благо России и Свердловской области», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество, веру в силу закона и справедливости.