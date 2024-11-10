Росавиация ввела временные ограничения полетов в Шереметьево

Росавиация ввела временные ограничения на работу международного аэропорта Шереметьево утром 10 ноября.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила на подлете к столице 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). БПЛА ВСУ были сбиты в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.