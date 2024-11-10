Собянин: сбиты еще восемь беспилотников, следовавших к Москве

Еще восемь летевших на Москву беспилотников сбиты силами противовоздушной обороны ПВО в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сказал он.

Ранее мэр сообщил о четырех БПЛА, сбитых в Раменском городском округе.