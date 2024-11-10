Собянин назвал количество уничтоженных БПЛА, летевших на Москву

Силами ПВО Минобороны уничтожены еще семь беспилотников, летевших в сторону Москвы.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбито еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву, — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

10 ноября появились сообщения о двух беспилотниках, которые направлялись в сторону Москвы и были уничтожены ПВО в городском округе Раменское. Затем были сбиты еще два БПЛА, потом еще восемь, как в Раменском, так и в других городских округах — Домодедово и Коломне. Вскоре появились сообщения о предотвращении атаки двух групп беспилотников по пять аппаратов. По предварительным сведениям, на местах уничтожения аппаратов нет ни пострадавших, ни разрушений.

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Также 10 ноября в пресс-службе аэропортов Домодедово и Жуковский сообщили об ограничении работы для обеспечения безопасности полетов.