Собянин: Летевшие к Москве БПЛА уничтожены в Раменском городском округе

Силами ПВО отражена атака летевших на Москву двух беспилотников в Раменском городском округе. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – сказал мэр.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.