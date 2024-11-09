Собянин поздравил с юбилеем композитора Александру Пахмутову

Сергей Собянин поздравил с юбилеем композитора и пианистку Александру Пахмутову. В своем телеграм-канале мэр назвал ее несравненной и всенародно любимой.

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По словам Собянина, в творчестве Пахмутовой отражена "огромная эпоха в истории великой страны", а созданные ей песни стали гимном для нескольких поколений жителей России.

"Они помогают жить, любить и мечтать, покорять вершины и не пасовать перед трудностями", – подчеркнул мэр.

Глава города пожелал композитору бодрости духа, сердечного тепла, здоровья и благополучия.

Ранее Владимир Путин присвоил Пахмутовой указом звание Героя Труда. Согласно тексту указа, поводом для этого стали "особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранная общественная деятельность и многолетняя плодотворная творческая работа".

9 ноября 2024 года Пахмутовой исполняется 95 лет.