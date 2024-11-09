Москвичей предупредили о резком похолодании

Из-за вторичного фронтального раздела на следующей неделе в Москве ожидается похолодание, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, местами ночная температура понизится до -5 градусов. При этом осадков в столице не прогнозируется, добавил метеоролог.

Что касается начала следующей недели, то после пика потепления на этих выходных погода сменится на более прохладную. Этому поспособствуют и вторичный фронтальный раздел, и ядро высокого давления. Дневные температуры начиная с понедельника будут уже порядка 1–5 градусов выше нуля. После к этому прибавятся и небольшие ночные заморозки. Местами ночная температура понизится до -5 градусов. Осадков при этом на следующей неделе не ожидается. Резюмируя, отмечу, что погода в Москве возвращается к климатической норме, — сказал Шувалов.

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Метеоролог отметил, что ситуация с погодой будет складываться достаточно гладко и в Первопрестольной, и в Северной столице. Здесь основную роль будет играть периферия азорского антициклона, поэтому особых осадков не ожидается, пояснил эксперт.

Ранее Шувалов рассказал, что в Москве установится теплая погода в выходные, 9–10 ноября. Синоптик добавил, что в субботу выглянет солнце. Днем, по его словам, воздух прогреется до 8–9 градусов. В воскресенье термометры покажут на 1–2 градуса меньше.