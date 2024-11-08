Собянин сообщил о завершающем этапе строительства трех транспортных объектов

В столице на завершающем этапе строительства находятся три крупных транспортных объекта.

О них мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Заканчиваем сразу три важных транспортных объекта. Скоро введут в эксплуатацию разворотную эстакаду на 51–53 км Киевского шоссе. Она увеличит пропускную способность самой дороги и юго-западного участка ЦКАД. Безопаснее и удобнее будет выезжать из пос. Селятино на Киевское шоссе в сторону центра и ЦКАД. <...> Завершаются монолитные работы в тоннеле на участке МСД от МКАД до автодороги «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» на пересечении с Симферопольским шоссе. Параллельно приступают к монтажу фасада и инженерных систем», – написал мэр.

Кроме того, он сообщил о 87% готовности нового автомобильного моста через Москву-реку в створе ул. Мясищева.