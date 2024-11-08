МАДИ рассказала о ситуации с парковкой такси около аэропорта Внуково

Водители стали на 27 процентов реже бросать автомобили под запрещающими знаками у аэропорта Внуково. Это увеличило пропускную способность и уменьшило риск возникновения аварий. Об этом пресс-служба МАДИ сообщила «Вечерней Москве» в пятницу, 8 ноября.

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Заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что за 10 месяцев МАДИ выявила здесь более 12 тысяч нарушений правил остановки и стоянки. В прошлом году их было почти 17 тысяч.

— МАДИ ежедневно следит за дорожной ситуацией на прилегающей территории аэропорта Внуково. Благодаря этому водители стали чаще соблюдать требования запрещающих знаков, а неправильно припаркованные автомобили встречаются все реже. Мы стремимся максимально снизить аварийность на дорогах столицы в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, — отметил Ликсутов.

Кроме того, МАДИ предупредила, что парковка на газонах вредит растениям и корням деревьев даже в осенне-зимний период. Московских водителей призвали обратить на это внимание и не парковать автомобили в запрещенных для этого местах.