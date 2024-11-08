Несколько десятков желтых резиновых уток заметили в московском пруду

Специалисты ГУП «Мосводосток» выловили и утилизировали больше 100 резиновых уток, обнаруженных местными жителями района Чертаново Центральное в Кировоградских прудах.

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Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в пресс-службе предприятия.

— Всех резиновых уток выловили и утилизировали, – сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток» агентству городских новостей «Москва».

Четыре новые зоны отдыха появились в Южном административном округе столицы. Возле водоема в Народном парке специалисты обустроили деревянные настилы вокруг пруда и заменили покрытие дорожек, расширили детские и спортивные зоны, высадили почти 240 деревьев и около 1,2 тысячи кустарников, установили энергоэффективное освещение.

Кроме того, обитающие в Голицынском пруду в столичном Парке Горького лебеди Одетта и Зигфрид переселились в теплый домик на зимовку. В пруд лебеди вернутся в конце весны — в апреле-мае, когда температура ночью будет держаться на уровне не ниже плюс 10 градусов.