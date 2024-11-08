Названа причина сбоя на Кольцевой линии московского метро

Сбой в движении поездов на Кольцевой линии московского метро утром 8 ноября произошел из-за человека на путях. Как сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы, на станции метро «Новослободская» 44-летний мужчина отвлекся на мобильный телефон и упал с платформы.

Напомним, что ранее на кольцевой линии столичного метро произошел сбой. Пассажирам объявили об отсутствии движения в сторону Краснопресненской от Белорусской. Как отмечалось, пассажиров высадили из вагона.

Прокуратура столицы призывает граждан быть внимательными и соблюдать правила пользования московским метрополитеном.

Накануне пассажир на станции метро «Спортивная» в Санкт-Петербурге засмотрелся в телефон и упал с платформы, его достали и передали медикам. Как отмечалось, трагедии удалось избежать.

6 ноября на юго-западном участке Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути увеличили интервалы движения поездов.