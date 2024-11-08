Москвичам пообещали аномальные выходные

Ближайшие выходные в Москве и Подмосковье будут аномально теплыми. Такую погоду в ближайшие дни жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

По словам синоптика, до конца недели прогнозируется мощное атлантическое тепло — показатели термометров будут существенно превышать норму, характерную для первой декады ноября. Так, в субботу, 9 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. В ночные часы температура составит ноль — плюс три градуса, а в дневные — плюс шесть-девять градусов.

Что касается пятницы, 8 ноября, то, отметил Тишковец, синоптическая ситуация в столице и Центральной России обусловится восточной периферией антициклона с центром над Калининградом.

Синоптики рассказали, когда в Москву придет метеорологическая зима

«Ожидается облачная, во второй половине дня, погода, ближе к вечеру возможны неустойчивые прояснения. Воздух в пятницу прогреется до плюс шести градусов, по области — от двух до семи», — заключил специалист.

Днем ранее Тишковец предупредил, что в ближайшие дни границы снежного покрова в России сдвинутся на 800 километров вглубь страны.