Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал сохранении объектов культурного наследия, а также о модернизации и содержании исторических объектов городского хозяйства. Как отметил градоначальник на своем персональном сайте, Москва бережно относится к тому, что досталось ей по наследству от прошлых поколений.

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При этом, если речь идёт об исторических объектах коммунального хозяйства, то своевременные работы дают возможность использовать их в первоначальном функционале до сих пор. В качестве одного из примеров Собянин привел Миусскую электрическую трамвайную подстанцию архитектора Роопа 1904 года постройки. Она имеет статус объекта культурного наследия, но и в наши дни не прекращает функционировать. Подстанция снабжает электроэнергией контактную сеть трамваев в Тверском районе.

Ещё один из старейших электросетевых объектов страны, который продолжает выполнять свои функции уже 94 года, расположен в самом центре столицы. Подстанция «Центральная» АО «ОЭК» входит в энергетический кластер на Раушской набережной, где также расположена самая старая действующая электростанция России ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича ПАО «Мосэнерго».

Ещё один объект культурного наследия - «Шлюз на реке Яузе» - входит в состав Сыромятнического гидроузла, который был возведен в конце 1930-х годов по проекту архитектора Георгия Гольца. Механизмы каждый год проходят проверку, в случае необходимости проводится ремонт. Кроме того, по словам мэра, уникальные инженерные сооружения расположены и в московских парковых зонах. Например, в музее-заповеднике «Царицыно» все еще выполняет свои функции плотна, которую создали в XVIII веке. В 2021 году её реконструировали.