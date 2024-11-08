С начала текущего года в Москве модернизировали светофоры по 160 адресам. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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При замене техники учитывали аварийность, интенсивность движения транспорта, близость к социальным учреждениям и пожелания горожан.

— С начала года мы обновили светофоры по 134 адресам — заменили оборудование, установили дополнительные секции и звуковые сигналы. Кроме того, разместили устройства в 26 новых точках — рядом с пешеходными переходами, вблизи социальных объектов и мест притяжения. Современные светофоры появились в каждом округе, они делают московские улицы удобнее и безопаснее, — добавил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова передает официальный сайт мэра Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что благоустройство набережной возле стадиона футбольного клуба «Спартак» в районе Покровское-Стрешнево близится к завершению.