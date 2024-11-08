После теплых выходных с аномально высокими для ноября значениями в столицу придет метеорологическая зима. Об том сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в выходные вернется погода, характерная для 20-х чисел октября. Днем воздух сможет местами прогреться почти до 10 градусов, ночная температура будет теплой. Самым теплым из двух выходных дней станет воскресенье.

В Москву вернутся ночные заморозки

"Аномалия будет положительной, температура окажется на 5 °С больше климатической нормы. Но это будет завершение теплого сезона, - сообщила она в беседе с RT. - С 11 ноября и ночная, и дневная температуры будут понижаться. Не исключено, что к 13 ноября среднесуточная температура воздуха будет около 0 градусов. То есть слабоотрицательная температура в ночные часы и дневная в пределах 0...+2 °С. Можно сказать, что именно с этого периода у нас начнется метеорологическая зима, потому что по определению она начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится отрицательной".

Напомним, что ранее Позднякова рассказала "РГ", что осадки на этой неделе завершатся в ночь на субботу. Выходные дни пройдут при переменной облачности.