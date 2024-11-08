На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

На кольцевой линии столичного метро произошел сбой. Пассажирам объявляют об отсутствии движения в сторону Краснопресненской от Белорусской, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как отмечается, пассажиров высадили из вагона. Официальной информации о том, что послужило причиной сбоя, пока не поступало. Согласно обновленному сообщению, сейчас «движение на Кольцевой линии - в графике».

6 ноября на юго-западном участке Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути увеличили интервалы движения поездов.

7 ноября Telegram-канал «Фонтанка» со пресс-службу городского метрополитена сообщил, что в Санкт-Петербурге второй за сутки пассажир упал на пути. Инцидент случился на станции «Электросила».