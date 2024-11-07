В мэрии Москвы дали советы по защите от травли в интернете
Эксперты Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы подготовили рекомендации, которые помогут детям и взрослым защититься от травли в интернете. Как сообщается на сайте мэра, эксперты советуют добавлять в друзьях только знакомых людей и не отправлять незнакомцам персональные данные.
Каждый первый четверг ноября по всему миру проходит Международный день борьбы с насилием и травлей в школе, в том числе с кибербуллингом. Эксперты ДИТ подчеркивают, что психологические травмы от травли в интернете и ее последствия так же опасны, как и последствия травли в реальной жизни.
О способах защиты от кибербуллинга можно узнать из вебинара проекта «Перезвони сам». Там перечислены признаки травли и даны рекомендации, как с ней справиться. На сайте проекта можно найти информационные памятки, анонсы и записи вебинаров, прочитать истории пострадавших людей и проверить телефоны банков и ведомств на случай подозрительных звонков.
Эксперты подчеркивают, что снизить вред от травли в интернете в первую очередь помогают доверительные отношения в семье.
В ДИТ Москвы перечислили основные правила профилактики интернет-травли:
- Добавлять в друзья и подписчики стоит только вызывающих доверие знакомых. Особенно важно, чтобы это правило соблюдали дети. Отсутствие незнакомцев в друзьях поможет избежать кражи личной информации.
- Не стоит отправлять фотографии незнакомым или малознакомым людям.
- Стоит ограничить доступ к основной информации о себе (город проживания, телефон, электронный адрес, место учебы или работы) для посторонних пользователей.
- Не стоит вступать в открытый диалог с обидчиками и пытаться им что-то объяснить. Вместо этого необходимо подать жалобу на оскорбительные сообщения или посты. Возможность обратиться в службу поддержки или отправить жалобу есть в большинстве мессенджеров и социальных сетей.
- Также стоит заблокировать обидчика, чтобы он не смог написать снова или увидеть информацию, публикуемую пользователем.