В мэрии Москвы дали советы по защите от травли в интернете

Эксперты Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы подготовили рекомендации, которые помогут детям и взрослым защититься от травли в интернете. Как сообщается на сайте мэра, эксперты советуют добавлять в друзьях только знакомых людей и не отправлять незнакомцам персональные данные.

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Каждый первый четверг ноября по всему миру проходит Международный день борьбы с насилием и травлей в школе, в том числе с кибербуллингом. Эксперты ДИТ подчеркивают, что психологические травмы от травли в интернете и ее последствия так же опасны, как и последствия травли в реальной жизни.

О способах защиты от кибербуллинга можно узнать из вебинара проекта «Перезвони сам». Там перечислены признаки травли и даны рекомендации, как с ней справиться. На сайте проекта можно найти информационные памятки, анонсы и записи вебинаров, прочитать истории пострадавших людей и проверить телефоны банков и ведомств на случай подозрительных звонков.

Эксперты подчеркивают, что снизить вред от травли в интернете в первую очередь помогают доверительные отношения в семье.

В ДИТ Москвы перечислили основные правила профилактики интернет-травли: