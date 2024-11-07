В Москве запустили сервис установки умных счетчиков воды

Москвичам рассказали о возможности установить умные счетчики на воду
На платформе «Электронный дом» запустили новый сервис по установке умных счетчиков воды. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Жители Москвы могут оставить заявку на сайте или в мобильном приложении платформы.
Отмечается, что установка умных счетчиков не требует демонтажа старых.
Умные счетчики автоматически снимают данные приборов учета водоснабжения и передают показания в городскую информационную систему.
Автоматическая передача показаний исключает вероятность ошибок или искажений информации о потреблении воды. Это не только экономит время москвичей, но и позволяет сократить расходы на коммунальные услуги, говорится в сообщении.
Сервис доступен для москвичей, имеющих учетную запись на портале mos.ru и подтвердивших право собственности на жилье.
Для оформления заявки нужно войти в личный кабинет, выбрать раздел «Услуги» и кликнуть на вкладку «Умные решения». Заполняя форму, нужно указать номер телефона и прикрепить фотографию места установки новых приборов.
В течение двух рабочих дней после подачи заявки с заказавшим услугу свяжется специалист.
Оплатить установку можно наличными или безналичным расчетом, а также существует возможность приобрести контроллер для автоматической передачи показаний в обмен на баллы программы лояльности «Миллион призов».