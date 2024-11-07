$98.07-0.15105.57-0.14
Войти в почту

«Электронный дом» поможет москвичам установить умные счетчики

На платформе «Электронный дом» появился сервис «Установка умных счетчиков воды», доступный для жителей всех округов Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра.

«Электронный дом» поможет москвичам установить умные счетчики
© Mos.ru

С помощью нового сервиса можно оставить заявку на установку устройства сбора и передачи данных или полного комплекта умного счетчика воды. Услуга доступна совершеннолетним пользователям, которые подтвердили свое право собственности и имеют стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.

Чтобы оформить заявку, необходимо войти в личный кабинет, перейти в раздел «Услуги», затем во вкладке «Умные решения» кликнуть на кнопку «Счетчик» и выбрать нужный вариант. Узнать характеристики, комплектацию прибора и стоимость услуг можно в карточке решений, нажав на раздел «Подробнее».

В заявке необходимо указать свой номер телефона и прикрепить фотографию места, где планируется установить счетчик. После этого в течение двух рабочих дней пользователю позвонит сотрудник организации, оказывающей услугу. Он согласует детали, дату и время визита мастера. Также специалист подскажет, подходят ли приборы, уже установленные в квартире, для подключения к ним контроллера.

Процесс установки умных счетчиков занимает от 40 минут. В конце мастер предоставит заказчику документы, которые могут понадобиться для поверки счетчиков. Оплатить услугу можно наличными или с помощью безналичного расчета.

Также жители Москвы могут установить контроллер для автоматической передачи показаний счетчиков в обмен на баллы городской программы лояльности «Миллион призов» на сайте ag-vmeste.ru. В разделе «Поощрения» необходимо выбрать категорию «Товары для дома» и найти соответствующую карточку.

После этого нужно выбрать категорию «Контроллер-передатчик показаний счетчиков воды + установка под ключ» и оформить заказ. Промокод появится в личном кабинете в разделе «Заказы».