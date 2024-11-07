«Электронный дом» поможет москвичам установить умные счетчики

На платформе «Электронный дом» появился сервис «Установка умных счетчиков воды», доступный для жителей всех округов Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра.

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С помощью нового сервиса можно оставить заявку на установку устройства сбора и передачи данных или полного комплекта умного счетчика воды. Услуга доступна совершеннолетним пользователям, которые подтвердили свое право собственности и имеют стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.

Чтобы оформить заявку, необходимо войти в личный кабинет, перейти в раздел «Услуги», затем во вкладке «Умные решения» кликнуть на кнопку «Счетчик» и выбрать нужный вариант. Узнать характеристики, комплектацию прибора и стоимость услуг можно в карточке решений, нажав на раздел «Подробнее».

В заявке необходимо указать свой номер телефона и прикрепить фотографию места, где планируется установить счетчик. После этого в течение двух рабочих дней пользователю позвонит сотрудник организации, оказывающей услугу. Он согласует детали, дату и время визита мастера. Также специалист подскажет, подходят ли приборы, уже установленные в квартире, для подключения к ним контроллера.

Процесс установки умных счетчиков занимает от 40 минут. В конце мастер предоставит заказчику документы, которые могут понадобиться для поверки счетчиков. Оплатить услугу можно наличными или с помощью безналичного расчета.

Также жители Москвы могут установить контроллер для автоматической передачи показаний счетчиков в обмен на баллы городской программы лояльности «Миллион призов» на сайте ag-vmeste.ru. В разделе «Поощрения» необходимо выбрать категорию «Товары для дома» и найти соответствующую карточку.

После этого нужно выбрать категорию «Контроллер-передатчик показаний счетчиков воды + установка под ключ» и оформить заказ. Промокод появится в личном кабинете в разделе «Заказы».