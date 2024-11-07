Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, когда в Москву вернутся ночные заморозки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Леуса, ночные заморозки вернутся в начале следующей недели. При этом, пик тепла придется на субботу 9 ноября — воздух в столичном регионе прогреется до +8°C, однако сразу после этого в Москве начнется похолодание, обусловленное поступлением холодного воздуха из приполярных областей.

«В результате в воскресенье – уже не выше плюс 4–6 градусов, а с началом новой недели в столицу вернутся ночные заморозки, да и днем будет лишь плюс 2–4 градуса, а во вторник-среду и вовсе плюс 1–3 градуса, что точно укладывается в климатическое русло второй декады ноября», — заявил он.

При этом Леус также отметил, что вместе с похолоданием будет наблюдаться высокое атмосферное давление. А вот осадков, по словам синоптика, пока можно не ждать.

«Радует лишь одно, что происходить процессы похолодания будут на фоне высокого атмосферного давления и на этот раз природа решила обойтись без снега и слякоти…», — добавил он.

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