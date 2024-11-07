Москвичей предупредили о завершении сезона аренды самокатов

Сезон аренды средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, электровелосипедов и других — подходит к концу. Об этом 7 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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По слова Ликсутова, зимний перерыв в работе сервиса планируется с середины ноября, однако конкретные даты будут зависеть от погоды — важно, чтобы температура держалась в плюсовой зоне, не было снега и льда. Тем не менее пока самокаты и другие СИМ еще доступны горожанам, и экологичный транспорт пользуется стабильным спросом, передает официальный Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Заммэра напомнил, что при поездке на электросамокате важно соблюдать простые правила: не разгоняться выше 25 километров в час, спешиваться на пешеходных переходах, иметь светоотражающие элементы на одежде и использовать защитную экипировку — шлемы, наколенники и другие.

Стоит отметить, что еще 4 ноября сервисы аренды самокатов и велосипедов временно приостанавливали работу из-за непогоды.