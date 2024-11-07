Синоптик сообщил о потеплении в Москве в эту субботу

В субботу, 9 ноября, в Москве ожидается повышение температуры до плюс 6–8 градусов, что на 4–5 градусов превышает климатическую норму. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Несмотря на обилие облаков в субботу нынешняя теплая волна достигнет своего апогея — температура повысится до плюс 6–8 градусов, — отметил он.

Тем не менее синоптик предупредил, что это тепло не продлится долго: атмосферные ветры изменят направление на северное, и в столичный регион начнут поступать холодные воздушные массы. В воскресенье температура не превысит плюс 4—6 градусов, а с началом новой рабочей недели в Москве снова установятся ночные заморозки, написал Леус в своем Telegram-канале.

В пресс-службе Гидрометцентра РФ сообщили, что в столице 7 ноября, мокрый снег, переходящий в отдельных районах в метель и сопровождаемый порывами ветра до 13 метров в секунду, сменится дождем.

Также «Вечерняя Москва» поговорила с главным специалистом информационного агентства «Метеоновости» Татьяной Поздняковой, чтобы узнать, сохранится ли на дорогах появившийся в первые дни ноября снежный покров.