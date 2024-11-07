Учащиеся Первого Московского кадетского корпуса посетили уроки о защитниках города

7 ноября 2024 года прошли открытые уроки истории «Подвиг на оборонительном рубеже Москвы». Все педагоги, кадеты и воспитанники Корпуса стали участниками этого важного мероприятия.

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Традиция проведения открытых уроков истории «Подвиг на оборонительном рубеже Москвы» зародилась в 2018 году, когда парадный расчет Первого Московского кадетского корпуса после торжественного марша по Красной площади в честь военного парада 7 ноября 1941 года отправился к мемориалу Героям-панфиловцам в поселке Дубосеково.

С тех пор такие уроки стали ежегодными и проходят в Корпусе в День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).

— Хранить в памяти подвиг наших предков — это наш нравственный долг перед собой и перед будущими поколениями, — отметил директор Первого Московского кадетского корпуса генерал-майор Владимир Яковлевич Крымский.

Кадеты и воспитанники тщательно готовятся к этому важному мероприятию, изучая историю битвы под Москвой, свидетельства современников, хроники и архивные материалы.

Сегодня урок начался в кадетских школах в 8 часов утра с торжественных построений с выносом штандартов кадетских школ (их выносят только в самые значимые даты — Дни воинской славы, День Корпуса, в начале и в конце учебного года и т. п.).

На построении руководители школ напомнили кадетам, что значит в истории нашей страны день 7 ноября 1941 года. Затем кадеты прошли торжественным маршем, кто-то на уроки, а кто-то — к автобусам.

Свыше 750 кадет всех семи кадетских школ Первого Московского кадетского корпуса выехали к семи мемориалам защитникам столицы в Подмосковье. Для них урок истории начался по дороге, которой прошли на фронт участники парада 1941 года. Воспитатели и учителя истории показали участникам исторические кинохроники, рассказали подробности событий в день исторического парада и о том, как с 2001 года кадеты Москвы отмечали 7 ноября.

В 10 утра у семи мемориалов начались торжественные митинги в честь героических защитников Москвы. Кадеты возложили к памятникам цветы, почтили память героев минутой молчания, прошли перед мемориалами торжественным маршем.

В это же время ребятам, оставшимся «дома», о событиях тех грозных и торжественных дней рассказывали учителя в классах. А после обеда, во время дополнительных занятий с воспитателями, кадеты играли в настольную игру «Великая Отечественная война», посвященную событиям 1941 года и писали сочинения-размышления о своих впечатлениях.

Первый Московский кадетский корпус — самый крупный кадетский корпус России. Семь школ кадетского корпуса располагаются в четырех административных округах столицы, где обучаются свыше 3 тысяч мальчиков и девочек с 5-го по 11-й класс.