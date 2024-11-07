На Красной площади открылась выставка в память о параде 1941 года

Выставка в честь 83-й годовщины военного парада открылась на Красной площади, интерактивный музей будет работать с 7 по 10 ноября. В центре Москвы побывал наш корреспондент Андрей Лазарев.

После легендарного парада 1941 года красноармейцы уходили на передовую. Особое внимание зрителей приковывает военная техника времен войны, в том числе, истребитель МиГ-3 в зимней, белой раскраске, которые помогали защищать небо над столицей в тяжелые месяцы осени 1941 года.

На главной площади страны представлены гаубицы М-30 калибра 122 миллиметра, а также средние и легкие танки, в том числе, Т-34. О характеристиках боевых машин рассказывают реконструкторы в военной форме тех лет, которые подробно расскажут о характеристиках вооружения и техники любому желающему.

Также установлены интерактивные экраны, на которых можно увидеть, как жила Москва в начале войны, как осуществлялась борьба столицы за свободу и независимость Отечества, реконструкцию Парада 1941 года. Поблизости выводят театральные постановки. На большом экране покажут реконструированный парад 1941 года, а в инсталляции кинотеатра «Художественный» исторические фильмы о войне.

Огромное количество гостей, сотни человек, многие с детьми приходят посмотреть на Музей под Открытым небом. На Красную площадь приезжают в том числе и гости столицы из-за рубежа. Вся экспозиция показывает, что Москва осенью 1941 года жила и боролась. Посетить Музей под открытым небом можно в любой из четырех дней - с 7 по 10 ноября 2024 года с 10:00 до 22:00 часов. Вход - свободный.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.