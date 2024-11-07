По Сокольнической линии метро начал курсировать поезд «Движения первых»

По Сокольнической линии начал курсировать тематический поезд, созданный совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Пассажиры смогут получить советы по безопасности в транспорте, городской и цифровой среде, а также познакомиться с различными бесплатными проектами. В их числе — «Академия первых», объединившая школьников и ученых, Всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего», а также Всероссийский проект «Первая помощь», в рамках которого школьников обучают медицинским навыкам.

«Вопрос детской безопасности находится на личном контроле Сергея Собянина. Сегодня вместе с коллегами из “Движения первых” запускаем второй тематический поезд. Состав будет курсировать на Сокольнической линии в течение полугода», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ссылки на сайты проектов помогут пассажирам метро вступить в «Движение первых» и принять участие в интересующих мероприятиях. Помимо этого, в тематическом поезде можно почитать цитаты известных композиторов, космонавтов, врачей, писателей и научных деятелей.

В прошлом году на Арбатско-Покровской линии появился первый поезд, посвященный «Движению первых». В нем москвичи и гости столицы также могли познакомиться с ценностями и деятельностью организации.