Коммунальный флот Москвы начали готовить к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к консервации коммунального флота на зиму. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Столичный коммунальный флот завершает свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, будут законсервированы до весны. В период навигации коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок», — отметил Петр Бирюков.

Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки в границах города и судоходный участок Яузы находятся под круглосуточным контролем.

С апреля по октябрь коммунальный флот собрал более 600 тонн мусора, ликвидировал почти 140 загрязнений, извлек со дна около 6,5 тысячи тонн песка и грунта.

Зимой специалисты будут заниматься обслуживанием судов, а также при необходимости обновлением оборудования. Перед началом следующего сезона проведут пусконаладочные работы.

После окончания сезонной навигации на воде осталось два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. Кроме того, на незамерзающих участках акватории продолжат работать несколько быстроходных специализированных катеров.