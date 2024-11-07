Москвичам спрогнозировали погоду на выходные

Предстоящие выходные в столице обещают быть аномально теплыми. Своим прогнозом на выходные с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу, 8 ноября, воздух в мегаполисе прогреется до плюс 5-7 градусов, в субботу и воскресенье показатель достигнет 8 градусов тепла. Даже ночью столбики термометров не опустятся ниже нуля, задержавшись на отметке в плюс 3-5 градусов. В эти дни температура превысит климатическую норму на 5 градусов. Как пояснил специалист, потепление в регион принесут воздушные потоки с Атлантики.

К ночи на понедельник ожидается небольшое похолодание — температура будет варьироваться от нуля до плюс 5 градусов. Будет облачно. Небольшие локальные дожди возможны в субботу, но 10-го числа осадков не предвидится, предупреждает Ильин.

Аномально высокие температуры в Москве, как объяснил эксперт, связаны с влиянием циклона на севере.

«Он перекрывает доступ к арктическому воздуху в центре, поэтому основные воздушные потоки в Москву приходят с Атлантики, где температуры воздуха очень высокие для этого периода года. Поэтому нам достается немного тепла от этого куска пирога», — дополнил Ильин.

А вот ветер в выходные дни может быть порывистым, предупредил синоптик.

«По направлению в субботу он будет западным и северо-западным, в воскресенье будет больше тяготеть к северным направлениям. По силе в пятницу, 8 ноября, и в субботу составит 6–11 метров в секунду, при этом порывы будут достигать до 10–15 метров в секунду. В воскресенье он будет перемещаться со скоростью 3–8 метров в секунду, но не исключены отдельные порывы до 12 метров в секунду», — сообщил специалист.

Атмосферное давление с конца недели будет расти и к воскресенью, 11 ноября, подберется к отметке в 755–757 миллиметров ртутного столба, а в понедельник может вырасти до 760 миллиметров ртутного столба, заключил Ильин