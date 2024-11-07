В Москве сократилось число уличных правонарушений

Накануне Дня работника ОВД прокуратура столицы озвучила данные: с начала 2024 года число преступлений в Москве снизилось на 3,8 процента.

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Больше всего с января по август включительно сократилось количество грабежей (на 24 процента), разбойных нападений (на 22 процента) и краж (на18 процентов). Число квартирных краж снизилось на 29 процентов. Преступлений, совершенных в общественных местах Москвы, стало меньше на четверть, в том числе на улицах — на 34 процента.

— Сейчас везде видеокамеры. Потенциальные преступники это понимают и реже на преступление идут, — пояснил криминолог Данил Сергеев. — При этом, надо понимать, главный плюс камер все-таки не в профилактике, а в том, что они помогают раскрывать преступления.

По данным прокуратуры, наиболее безопасные в Москве округа — Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский. Именно здесь зафиксировано самое низкое в столице количество преступлений на 10 тысяч жителей — в районе 5 на 10 тысяч населения. А самое высокое, причем с большим отрывом, число преступлений традиционно зарегистрировано в Центральном округе Москвы — 122 на 10 тысяч жителей. Криминологи видят причину этого в том, что в центре всегда больше людей и благодаря высокой деловой активности, и из-за постоянного притока туристов. Потому и охотников поживиться за чужой счет стекается сюда больше.

— В целом очевидно, что Москва становится городом более безопасным. Дело тут и в системе видеонаблюдения, и в улучшении работы полиции, и в социально-экономическом благополучии горожан. Если у тебя есть работа и достаточный для нормальной жизни доход, то риски стать преступником существенно снижаются. Преступность высока там, где люди бедны и им нечем заняться, — объясняет ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов. — По Москве же можно гулять спокойно и днем, и ночью. Уличная преступность — минимальна.

В целом, если судить по данным прокуратуры, преступники повышают свою активность теперь не на улицах и во дворах города, а в интернете. С января по август было зарегистрировано 33 226 фактов мошенничества — в отношении граждан и компаний. Большая часть из них совершена дистанционно. По сравнению с прошлым годом рост числа мошенничеств составил 4,6 процента.

СПРАВКА

В столице прошло награждение отличившихся сотрудников полиции. Пять человек получили из рук начальника главка МВД по Москве Олега Баранова ведомственные медали и грамоты.