Аэроэкспрессы курсируют по расписанию в условиях непогоды

Поезда компании «Аэроэкспресс» в условиях непогоды курсируют по расписанию, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«Погода в столице аккуратно напоминает о скором приближении зимы, а поезда «Аэроэкспресс» продолжают курсировать по расписанию даже в условиях снегопада с дождем. <...> Будьте аккуратны на улице, ожидать посадку в поезд лучше всего в наших уютных и теплых терминалах, где можно укрыться от метели», – говорится в сообщении.

Уточняется, что купить билет можно: на компании сайте, в мобильном приложении «Аэроэкспресс», в кассах, а также билетных автоматах перевозчика в терминалах.

Пассажирам напомнили о необходимости проверять табло вылетов и планировать поездку в аэропорт заблаговременно.