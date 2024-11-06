Ресину присвоили звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда депутату Госдумы, бывшему первому заместителю мэра Москвы Владимиру Ресину. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту, звание присвоено "за большие заслуги в развитии российской государственности и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность".

Ресину 88 лет, в Госдуме он входит в состав думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Много лет проработал в столичном правительстве. С 2000 года занимал пост первого вице-мэра столицы, руководил градостроительным комплексом. В Госдуму избрался в 2011 году, переизбирался в 2016-м и 2021-м.