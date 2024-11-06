Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

5 ноября мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход реконструкции школы № 1501.

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Школа в Тверском районе входит в двадцатку лучших в столице. Основана она в 1917 году. А вот здание на Тихвинской улице получила в 1936 году. За прошедшие десятилетия только один раз капитально ремонтировалась — в середине прошлого века. В остальные годы был только косметический ремонт. Настало время кардинальных перемен и обновления.

— Здание на Тихвинской улице находится в предаварийном состоянии, многие перекрытия деревянные, их надо менять. И в целом — реконструировать всю школу, это давно уже назревший вопрос. Включили ее в программу. Через год эта школа примет учащихся уже в новом виде и будет соответствовать всем необходимым требованиям, — заявил Сергей Собянин.

Вместимость здания останется прежней. А вот «начинку» сделают другой. Это касается инженерных сетей, перегородок, мебели, оборудования и пришкольной территории. В новом прочтении школа № 1501 получит дополнительные кабинеты, которых еще не было в составе учреждения.

— Организуют очень интересные кабинеты информационных технологий, которых тут не было, будут кабинеты с раздвижными перегородками, — заявила директор школы № 1501 Наталия Рахимова.

Помимо этого здания, капитального ремонта в ближайший год ждут еще полсотни школ.

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Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра. С начала года вертолеты МАЦ эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших и соматических больных, а пожарная авиация участвовала в ликвидации 11 возгораний. Также мэр поздравил с 95-летием Московский планетарий.