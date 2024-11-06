Самолет ушел на запасной аэродром из-за метели в Москве

Один самолет ушел на запасной аэродром из-за продолжительного снегопада в Москве, сейчас столичные аэропорты продолжают работать штатно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росавиации.

"Московские аэропорты в течение сегодняшнего дня работали и работают (на 22:00 мск) штатно. Утром в связи с метеоусловиями один самолет, совершавший рейс во Внуково, "ушел" на запасной аэродром", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня пресс-службы Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского сообщили ТАСС о работе аэропортов в штатном режиме в условиях снегопада. По данным Гидрометцентра РФ, сопровождаемый сильным ветром мокрый снег, в отдельных районах Москвы периодические превращающийся в метель, сохранится до ночи. Температура воздуха в городе составляет около 0,3 градуса выше нуля и по мере ее роста снег будет превращаться в дождь. Однако ветер, дующий сейчас со скоростью до 13 м/с, не утихнет даже ночью, но осадки должны будут потерять свою интенсивность.