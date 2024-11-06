Собянин: «ЗИЛ» объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 6 ноября, осмотрел ход строительства станции «ЗИЛ» Троицкой линии столичного метро.

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— Мы приняли решение о продлении Троицкой линии метро от БКЛ до МЦК, это было несколько лет тому назад. Решение было принято из-за прогнозного большого объема пассажиров, и вот здесь, на ЗИЛ, образовался большой городской вокзал в составе станции МЦК, Троицкой линии метро, которая приходит сюда, ну и будущей Бирюлевской линии метро, — сказал мэр.

Он также подчеркнул значимость создания комфортных условий для пересадки пассажиров на разные виды городского транспорта. Планируется, что эта инфраструктура будет обслуживать большую территорию ЗИЛ, где будут проживать десятки тысяч человек.

— Здесь будет обслуживание огромной территории ЗИЛ, в которой будут проживать десятки тысяч людей, и здесь будут десятки тысяч рабочих мест созданы, ну и, конечно, большой поток со стороны Новой Москвы, близлежащих районов для пересадки на МЦК, здесь, конечно, тоже очевиден», — отметил Собянин в беседе с агентством городских новостей «Москва».

На станции «Академическая» Троицкой линии метро продолжается создание основных конструкций — монолитные работы ведутся в зоне западного вестибюля, там выполняется устройство наклонного хода эскалатора.

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро. По его словам, общая строительная готовность участка протяженностью 7,1 километра, на котором строятся станции «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская», составляет 41 процент.