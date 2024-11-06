В Таганском парке открылась фотовыставка «Москва глазами молодежи». На ней до 30 ноября представлены работы молодых горожан, которые приняли участие в одноименном фотоконкурсе. Лучшие снимки определили по итогам народного голосования на портале «Молодежь Москвы», и теперь их можно увидеть в экспозиции.

«Наша новая выставка собрана из лучших фотоснимков молодежи Москвы. В каждой из работ можно увидеть, каким город предстает для подрастающего поколения: для кого-то он теплый и уютный, для кого-то — творческий и наполненный энергией. Но все фотоснимки объединены одним смыслом: Москва — это столица возможностей, место, где каждый найдет для себя что-то по душе», — отметила Екатерина Драгунова, председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

С сентября по октябрь в городе проходил фотоконкурс «Москва глазами молодежи». Поучаствовать в нем приглашали горожан в возрасте от 14 до 35 лет. Их фотографии должны были отражать тему «Москва — молодежная столица России». По результатам конкурса москвичи определили 18 лучших работ.

На снимках, которые представлены в экспозиции, запечатлены самые известные и интересные, с точки зрения молодежи, места в городе. Это и парк «Зарядье», и парящий мост, а также Патриаршие пруды и площадь около главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова.

Организатором выставки выступает проект «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Подробнее о нем можно узнать на портале или на официальной странице в социальных сетях.