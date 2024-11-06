Силовики ограничили движение в центре Москвы из-за пожара

Сотрудники правоохранительных органов ограничили движение в центре столицы из-за пожара в доме на улице 3-я Тверская Ямская, 15. Об этом в среду, 6 октября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

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— На 3-й Тверской-Ямской улице в районе дома 15 снято движение из-за возгорания жилого здания. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия, с целью отвода транспорта на соседние улицы, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Пожар в доме 1917 года постройки произошел днем 6 ноября. По неподтвержденной информации, произошел хлопок газа. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Спасатели присвоили пожару второй ранг.