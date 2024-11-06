В Музее Москвы открылась выставка по истории освоения Сибири в XVI-XVII веках

Выставка в Музее Москвы посвящена истории освоения Сибири в XVI-XVII веках.

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Мангазея - первый русский город за полярным кругом в Западной Сибири, основанный в 1601 году. Из маленькой торговой базы город быстро превратился в один из главных в XVII веке центров торговли пушниной. Туда пришли оседлые русские купцы, которые стали скупать пушнину в промышленных масштабах и речными и морскими путями отправлять ее на запад - в Москву, а дальше - в Англию и Голландию.

Но город просуществовал всего чуть больше 70 лет. Из самых необычных экспонатов - поморский карбас "Матера".

В 2024 году на нем смельчаки прошли 3 тыс. километров путем средневековых первопроходцев.

Справка "РГ"

Мангазею называли "Клондайком" и "Златокипящим городом", что было связано с его богатством. Под "золотом" подразумевалась пушнина, ведь соболей в этих краях было немерено. Шкурки скупали у аборигенных жителей, взамен предлагая им бисер, мелкие монеты и изделия из металла.

Ежегодно из Мангазеи русские торговцы вывозили до 30 тысяч соболей. Неудивительно, что запасы пушнины в окрестностях города очень быстро иссякли. Потому Мангазея и просуществовала так недолго.