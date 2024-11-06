Более 154 млн поездок на автобусах совершено в Москве с начала года

Ликсутов: коммерческие перевозчики соответствуют высоким стандартам столицы.

Около 14,5 млн поездок было совершено в октябре на автобусах коммерческих перевозчиков в Москве и более 154 млн – с начала года. Несколько фактов о коммерческих перевозчиках: в их парке более 1100 автобусов; около 130 новых автобусов большого и малого класса выйдут на линии 8 ноября; в транспорте коммерческих перевозчиков действуют все привычные способы оплаты проезда, льготы, современные пассажирские сервисы и бесплатные пересадки между маршрутами.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности: – Коммерческие перевозчики соответствуют самым высоким стандартам Московского транспорта. 8 ноября на маршруты выйдут около 130 новых автобусов.

Мы и дальше продолжим развивать наземный городской транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. В 2016 году столица перевела коммерческих перевозчиков на госконтракты. С этого момента старые и нелегальные маршрутные такси ушли в прошлое. Транспорт коммерческих перевозчиков соответствуют высоким стандартам Московского транспорта, в нем комфортно ездить маломобильным пассажирам, а также с детскими колясками и велосипедами.