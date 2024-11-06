На ВДНХ начали высадку весенних цветов

Пока москвичи делятся в соцсетях фото заснеженных улиц и стоят в очередях на шиномонтажки, на главной выставке страны началась высадка первых весенних цветов - им предстоит пережить зиму и расцвести весной.

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"Работы продлятся до середины ноября, чтобы уже в апреле гости смогли полюбоваться на крокусы, тюльпаны, мускари, сциллы и нарциссы. Всего посадят около полумиллиона цветов", - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Весной цветы можно будет встретить на всей территории, начиная от арки главного входа. Например, возле фонтанов на Центральной аллее распустятся белые тюльпаны сорта "хакуун" и бело-розовые "хатцузакура".