Собянин: москвичи-паралимпийцы получат призовые выплаты от города

Победители и призеры XVII летних Паралимпийских игр, прошедших в Париже, получат призовые от города. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Всего в Играх приняли участие 15 спортсменов из российской столицы. Они выступали в нейтральном статусе.

Мэр напомнил, что Мария Павлова и Хетаг Хинчагов забрали золотые медали по плаванию и легкой атлетике, Зоя Щурова смогла взять серебро в плавании, а Ирина Вертинская и Георгий Маргиев стали бронзовыми призерами по легкой атлетике.

— Чемпионы Игр получат по четыре миллиона рублей, серебряные призеры — 2,5 миллиона рублей, бронзовые — 1,7 миллиона рублей. Их тренеры — половину от этих сумм, — говорится в публикации в Telegram-канале главы города.

В сентябре россиянка Дарья Лукьяненко взяла золото с мировым рекордом во время соревнований по заплыву на 200 метров комплексным плаванием на Паралимпиаде в Париже. Пловчиха преодолела дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды. Таким образом, 22-летняя спортсменка завоевала уже третью медаль на Играх во французской столице. До этого она взяла две бронзы.