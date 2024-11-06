Москвичи смогут бесплатно посетить концерт Полины Гагариной

Вечером 29 ноября популярная певица выступит в парке развлечений «Остров мечты» с бесплатным концертом. Звезда обещает исполнить все свои хиты.

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На протяжении почти пяти лет культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты», расположенный в Нагатинской пойме, действует не только как крупнейший в Европе крытый парк аттракционов. Уже стало традицией организовывать здесь уникальные события, встречи со звездами, чтобы подарить жителям и гостям города яркие эмоции.

— Продолжая эту традицию, 29 ноября мы приглашаем москвичей и гостей столицы на концерт Полины Гагариной, — сообщили в парке развлечений. — Вход свободный.

Обладательница невероятно сильного голоса Полина Гагарина в представлении не нуждается. За двадцать лет своей творческой карьеры певица получила множество наград. Она выступала от России на международном конкурсе «Евровидение», где завоевала серебро, представляла Россию на самом популярном в Китае и по всей Азии шоу Singer, завоевала сердца телезрителей как наставник в популярных телевизионных проектах «Голос» и «Голос. Дети». А в 2022 году певица получила премию «Голос России».

Сегодня исполнительница популярных песен «Обезоружена», «Спектакль окончен» и других хитов любима миллионами зрителей в стране и за ее пределами. Для гостей парка развлечений Полина исполнит самые известные и самые любимые ее поклонниками песни.

Концерт состоится 29 ноября, в парке развлечений по адресу: проспект Андропова, дом 1 (площадь «Москва»).

Мероприятие бесплатное, вход свободный — оформлять предварительно какую-либо регистрацию, чтобы посетить концерт, зрителям не понадобится.